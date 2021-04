05-04-2021, 112Groningen.nl

Stroomstoring in en om Veendam treft bijna 1200 huishoudens (update)

Veendam - Een stroomstoring heeft er maandagmiddag voor gezorgd dat huishoudens in en om Veendam voorlopig zonder elektriciteit zitten.

Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis gaat het in totaal om 1181 huishoudens die zonder stroom zitten. De elektriciteit bij de getroffen huishoudens viel rond 15.50 uur uit. De oorzaak van de storing is momenteel nog onbekend.





Monteurs van netwerkbeheer Enexis zijn ter plekke bezig zijn om het probleem te verhelpen. Hoe lang de huishoudens het zonder elektriciteit moeten doen is niet bekend. De storing heeft vooral inwoners in de wijk Veendam-Sorghvliet en het dorp Borgercompagnie getroffen.

Update: De stroomstoring in Veendam en omstreken is sinds 18:00 uur vanavond verholpen, meldt netbeheerder Enexis. De oorzaak van de storing was een defecte kabel.