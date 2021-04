05-04-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Mast breekt af van zeilboot op Paterswoldsemeer

Haren - Op het Paterswoldsemeer, nabij de Meerweg in Haren, is maandagmiddag een zeilboot in de problemen geraakt toen de mast van het vaartuig afbrak.