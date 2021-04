Aan de Zandumerweg in #Oldekerk is een schoorsteenbrand overgeslagen naar het dak van de schuur. Wij hebben opgeschaald naar middelbrand een tweede blusvoertuig en een hoogwerker komen ter plaatse.

#Oldekerk | Mede door de harde wind verspreidde het vuur zich razendsnel en inmiddels staat het pand volledig in de brand. Wij zetten in op de bescherming van de omliggende schuren. Alle personen en huisdieren hebben het pand gelukkig veilig kunnen verlaten.

#Oldekerk| De brand is onder controle. We hebben uitbreiding naar de omliggende schuren kunnen voorkomen, maar de woning is helaas verwoest. @Salvage_nl is ingeschakeld om de bewoners bij te staan in de afhandeling van de schade.