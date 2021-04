04-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Boetes uitgedeeld in natuurgebieden; vooral baasjes van loslopende honden bestraft

Groningen - Wie vandaag de natuur introk, deed er goed aan om zich aan de plaatselijk geldende regels te houden. Maar dat deed niet iedereen en daarom werd op verschillende plekken in de Groningse natuur in totaal 26 keer proces-verbaal opgemaakt.