04-04-2021, G. Twickler & Marc Dol - 112Groningen.nl

Brand in slaapkamer in woning bij Musselkanaal

Musselkanaal - De brandweer van Stadskanaal en Tweede Exloërmond werden zondagavond omstreeks 19:25 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Kamperfoeliestraat bij Musselkanaal.

Bij aankomst kwam er veel rook uit een woning. In de woning bleek een brand te woedden in een slaapkamer. Brandweerlieden begonnen gelijk met blussen.



Al snel had de brandweer het vuur onder controle. Bij de brand is zover bekend niemand gewond geraakt. Stichting Salvage zal ter plaatse komen om de bewoners van de woning bij te staan in de afhandeling van de schade.