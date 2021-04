03-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Burgemeester Schuiling vindt heropening terrassen te vroeg

Groningen - De oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om op een verantwoorde manier de terrassen en andere buitenruimtes te heropenen, krijgt nog geen steun van burgemeester Koen Schuiling van Groningen.

Hij vindt het te vroeg. 'Het toenemende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laten een versoepeling nu niet toe', meent Schuiling. 'Het stopzetten van het vaccineren met AstraZeneca helpt ook niet mee', vindt hij.









Pleidooi Halsema

Halsema riep het demissionaire kabinet vrijdagavond in het RTL-programma Beau op om op een verantwoorde manier de terrassen en andere buitenruimtes zoals dierentuinen te heropenen. Zo ontstaan er minder chaotische situaties in parken en plantsoenen.





Volgens haar is er steeds minder begrip voor de landelijke maatregelen van de regering, ook bij lokale bestuurders. De reden om de horeca te sluiten, vanwege de drukte die het in steden zou veroorzaken, is volgens Halsema achterhaald. 'Die drukte is er toch wel, op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid.' Ze benadrukte wel dat heropening verantwoord moet gebeuren.