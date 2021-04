03-04-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietsparade door binnenstad om jongeren in coronatijd op te vrolijken (Video)

Groningen - Ruim tweehonderd fietsers trokken zaterdagavond door de Groninger binnenstad met een fietsparade.

Volgens de organisatie is het een muzikale optocht om jongeren in deze coronatijd op te vrolijken. Zo'n tweehonderd fietsers reden vanavond mee in de optocht. Er reden ook meerdere bakfietsen mee met geluid en muziek.





De tochten werden eerder in Amsterdam en Utrecht gehouden om de jongeren een hart onder de riem te steken. “Fiets voor je Leven vraagt aandacht voor de toenemende (geestelijke) problematiek onder jongeren en het gebrek aan perspectief. Wij maken ons grote zorgen over de huidige ontwikkelingen: jeugd-ggz instellingen overstromen, werk/stages verdwijnen, jongeren vereenzamen en een hele generatie zit uitzichtloos thuis”, aldus de organisatie.

De fietsparade was volgens de meeste deelnemers een groot succes!