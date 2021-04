03-04-2021, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl & DitisRoden.nl

Gewonde bij verkeersongeval in Nieuw-Roden, auto botst frontaal op boom

Nieuw-Roden - Op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden is zaterdagavond één persoon gewond geraakt bij een verkeersongeval.