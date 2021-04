03-04-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Kleine brand in berm snel onder controle in Steendam

Steendam - De vrijwillige brandweer van Siddeburen werd zaterdagmiddag om tien over vijf opgeroepen voor een bermbrand aan de Damsterweg in Steendam.

Toen de brandweer ter plekke kwam stond een klein stuk van de berm in brand. Brandweerlieden hadden het brandje met één straal hoge druk binnen enkele seconden onder controle en geblust. Hoe het brandje in de berm is ontstaan is niet bekend.