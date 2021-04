03-04-2021, Koninklijke Marechaussee

Resultaten MTV-controles 2020

Landelijk - De Koninklijke Marechaussee houdt regelmatig steekproeven in het grensgebied met België en Duitsland om illegale grensoverschrijding en migratiecriminaliteit tegen te gaan.

In 2020 nam het wegverkeer drastisch af vanwege COVID-19. desondanks stuitten marechaussees regelmatig op allerlei vormen van criminaliteit. Vooral het aantreffen van illegale personen, mensensmokkelaars, identiteitsfraudeurs zijn speerpunten tijdens de controles Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV).





De Koninklijke Marechaussee heeft in 2020 meer signaleringen afgehandeld van personen die nog gezocht werden of openstaande boetes hadden. In 2019 werden 1296 personen gecontroleerd die voorkwamen in het opsporingsregister, in 2020 waren dat er 1674, een stijging van zo’n 25%.





Vaker trof de Marechaussee in een auto of vrachtwagen grote geldbedragen aan waarbij de inzittende(n) niet kon(den) verklaren hoe ze aan het geld kwamen. De bedragen varieerden van enkele duizenden tot enkele tonnen euro’s. in 2019 59 zaken, in 2020 77.





Ook werden in 2020 iets meer bestuurders met drugs in de auto aangetroffen. Van 133 naar 137 drugszaken.





Wat vooral opviel was de stijging van aangetroffen wapens in auto’s. in 2019 troffen marechaussees tijdens MTV-controles 155 x wapens aan in auto’s/vrachtwagens, in 2020 waren dat 252 incidenten.





De belangrijkste taken tijdens het MTV zijn het tegengaan van illegale grensoverschrijding, bestrijden van migratiecriminaliteit en identiteitsfraude.





Het aantal incidenten mensenhandel en mensensmokkel bleef zo’n beetje gelijk, hoewel er wel meer personen werden aangehouden.

123 in 2020, een jaar eerder nog 89.

Ook het aantal valse/vervalste documenten nam toe, 343 om 305.





Vanwege COVID-19 houdt de Marechaussee de controles vaker met minder mensen op een vaste locatie. Diverse eenheden surveilleren en controleren nu vaker vanaf verschillende locaties in het grensgebied. Dat doet men informatiegestuurd.