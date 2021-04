03-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Werkstraf geëist tegen man (20) die seks had met meisje (12)

Groningen - Een 20-jarige Stadjer wordt verdacht van ontucht met een 12-jarig meisje. Tegen hem eist het Openbaar Ministerie honderd uur taakstraf en een half jaar voorwaardelijke jeugddetentie. Zegt Rtvnoord.nl

De Groninger, die een verstandelijke beperking heeft, gaf in de rechtbank toe dat hij in mei vorig jaar een keer seks heeft gehad met het meisje. Tegen de rechter zei hij dat hij geen idee had dat ze nog zo jong was.

Hij kreeg via Snapchat contact met het meisje. Na twee weken chatten sprak hij met haar af in de stad. Het klikte. Hij vond haar leuk, vertelde de man tegen de rechter. Na wat zoenen belandden beiden al snel in de bosjes. Hij dwong haar nergens toe, zei hij in de rechtbank.

Het meisje vertelde aan haar moeder een ander verhaal. Het ging allemaal tegen haar wil, zou ze hebben gezegd. Daarop belde de moeder met de Stadjer.

'Bij een ontmoeting vraag je toch niet om een ID?'

'Toen hoorde ik pas haar leeftijd en schrok ik heel erg', zei de man tegen de rechter. De moeder deed aangifte en de Stadjer zat weldra op het politiebureau.

Bron en meer op Rtvnoord.nl