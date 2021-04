03-04-2021, Redactie 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Mountainbiker hard gevallen in bos Zuidlaren, traumahelikopter ingezet (Video)

Zuidlaren - In een bos aan de Schapendrift bij Zuidlaren is zaterdagmorgen omstreeks 10:45 uur een mountainbiker hard ten val gekomen. De toedracht van de val is niet duidelijk.

Een traumahelikopter was opgeroepen ter assistentie van de ambulancedienst. De trauma-arts ging aan boord van de ambulance. De fietser is daarna met spoed naar het UMC gebracht in Groningen. Dvhn