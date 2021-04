02-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

OM eist jeugddetentie voor dreigende dief (19) met schroevendraaier

Stadskanaal - Een 19-jarige man uit Amersfoort hoorde voor twee gewelddadige diefstallen in Stadskanaal 150 dagen jeugddetentie tegen zich eisen, waarvan vijftig dagen voorwaardelijk. De officier van justitie eiste daarnaast ook een taakstraf van vijftig uur.

De 19-jarige was op 6 oktober in Stadskanaal door zijn vader de deur gewezen. In een benzinestation stal de man energiedrankjes. Hij werd betrapt en trok een schroevendraaier uit zijn jaszak. 'Wat moet je nou', zei hij tegen de medewerker en dreigde met het stuk gereedschap.