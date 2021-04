02-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Veendammer die brand stichtte na relatiebreuk moet cel in

Veendam - Voor twee brandstichtingen bij een woning aan de Dr. Bekenkampstraat in Veendam is een 38-jarige Veendammer veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat meldt RTVNoord.