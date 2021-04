02-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Man die vijf mensen mishandelde in bus niet strafbaar (Video)

Groningen - Een 22-jarige man uit Delfzijl die vorig jaar vijf mensen mishandelde in een bus op het hoofdstation in Groningen, verkeerde in een psychose. De daden kunnen hem daarom niet worden aangerekend. Dat meldt Rtvnoord vrijdagmiddag.

De man stapte achter in de bus en trok zijn t-shirt uit. Enkele inzittenden zeiden daar iets over. De Delfzijlster sloeg daarop de chauffeur van de bus, twee toezichthouders en twee vrouwelijke passagiers. De man is onderzocht door een psycholoog en psychiater. Die stelden vast dat de man door een acute psychose dusdanig angstig was dat hij niet kon inschatten wat de anderen bedoelden en wat de gevolgen waren van zijn handelen. Waardoor hij in een psychose raakte is onbekend gebleven. De man was nog niet eerder met justitie in aanraking geweest. Bron Rtvnoord.nl Archief 112Groningen