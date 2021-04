02-04-2021, Persbericht

Groningen HartVeilig (GHV) start op 6 april met online reanimatie cursus

Groningen - Vanwege Corona is Groningen HartVeilig (GHV) vanaf vorig najaar gestopt met het geven van reanimatiecursussen en -trainingen.

Daarom starten wij op 6 april met een gratis online reanimatiecursus. Alle burgerhulpverleners in de gemeente Groningen zijn uitgenodigd voor de gratis online reanimatie cursus.

We starten na Pasen op 6 april met 600 deelnemers, een uitkomst waar we erg blij mee zijn. De burgerhulpverleners in de gemeente Groningen krijgen hierdoor apart een uitnodiging. Door de grote opkomst zijn we met de voorbereidingen van een tweede ronde bezig.





Deze online reanimatiecursus is een moderne en nieuwe mogelijkheid om de theorie en praktijk weer te oefenen.

In één week tijd volg je 7 modules. De tijdsinvestering is 5 tot 15 minuten per dag. De deelname is gratis.