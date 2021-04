02-04-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Keukenbrand Irislaan Groningen (Video)

Groningen - Aan de Irislaan in de wijk Oosterpark in Groningen is vrijdagmiddag om 13:25 een keukenbrand ontstaan. Er ontstond veel rookontwikkeling. De buurman ontdekte de brand en belde 112.

De bewoner bleek niet thuis te zijn. De brandweer van de Sontweg was snel ter plaatse en ramde de voordeur in en kon de brand snel blussen. Er is forse rookschade in de woning. De woning werd geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond. Volg ons ook op Facebook en Twitter