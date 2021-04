02-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Geschaarde aanhanger zorgt voor oponthoud A7

Drachtstercompagnie - Op de A7 bij Drachtstercompagnie is vrijdagochtend in de richting van Groningen een ongeval gebeurd. Er is een auto met aanhanger geschaard. Meldt Rtvnoord vrijdagmorgen.