01-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

OM eist jaar cel en jeugd-tbs tegen 19-jarige man uit Lewenborg

Groningen - Het Openbaar Ministerie heeft een jaar jeugddetentie en een pij-maatregel, beter bekend als jeugd-tbs, geëst tegen een 19-jarige man uit Lewenborg. Dat meldden verschillende media donderdagavond.

De strafeis volgt op aantijgingen over chantage, verkrachting en bedreiging. Ook zou de man een prijs hebben gezet op de mishandeling van een 14-jarige wijkgenoot. De man zou de jongeman eerst hebben bedreigt via SnapChat, om zijn telefoon en pinpas in handen te krijgen.

De chantage vond plaatst, nadat de man zijn seksuele handelingen met twee jonge vrouwen had gefilmd. Hij dreigde de filmpjes te publiceren, als er geen geld werd overgemaakt naar de man. Daardoor is er volgens het OM sprake van onvrijwillige seks.





De man is een bekend van politie en justitie en heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, een uitgebreid strafblad. Experts stellen dat de jongeman lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis, waardoor hij niet volledig toerekeningsvatbaar zou zijn.









De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.