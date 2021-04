01-04-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Scooterrijder en automobilist botsen op de Turfsingel

Groningen - Op de Turfsingel ter hoogte van de Stadschouwburg is donderdagavond rond 18:05 uur een scooterrijder met een auto in botsing gekomen. De toedracht is niet bekend.