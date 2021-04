01-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Uitgeleverde verdachte neersteken agenten in Stad blijft langer vast (Video)

Groningen - De 20-jarige man uit Winschoten, die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een steekincident tegen twee agenten aan de Van Houtenlaan in Groningen, blijft zeker twee weken in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris donderdagmiddag bepaald.

De verdachte werd afgelopen maandag overgebracht uit Frankrijk, waar hij samen met zijn 32-jarige Amerikaanse medeverdachte naartoe vluchtte na de steekpartij. De Amerikaan zit nog steeds in voorlopige hechtenis in Frankrijk, in afwachting van zijn uitlevering. Zegt Oogtv. Bij het steekincident, wat plaatsvond op 10 maart jongstleden, raakten twee agenten gewond. Eén van hen raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en zijn hals. Tijdens de klopjacht naar de verdachten viel de politie op 12 maart een woonboot binnen aan het Winschoterdiep. Hier hadden de verdachten de nacht van de steekpartij doorgebracht. Daarna vluchtte het tweetal per auto richting Frankrijk. De telefoon van één van de verdachten werd getraceerd in België, waarna de Franse politie het spoor kon volgen naar het Noord-Franse Laon. Hier werden de verdachten op 13 maart aangehouden.