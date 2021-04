01-04-2021, Ingezonden item & Pexels foto

Blijf in shape met sporten, maar doe het gedoseerd

Groningen - Sporten is in coronatijd een welkome bezigheid om een beetje weerbaar te blijven, voldoende weerstand op te bouwen en de conditie te verbeteren en op peil te houden. Kortom; een beetje sporten houd je ‘in shape’.

Fysiotherapie Leeuwarden treft vooral sporters

Het addertje onder het gras is dat een groot aantal mensen ineens heel fanatiek is gaan sporten of een heel andere sport is gaan doen omdat ze hun eigen sport niet kunnen uitoefenen. Fysiotherapie Leeuwarden ziet deze sporters regelmatig op de behandelbank terecht komen.

Fysiotherapie blijkt belangrijker dan ooit nu zoveel mensen met sportblessures te kampen hebben. Voetballers die zijn gaan hardlopen om in conditie te blijven, voelen hun hamstrings opspelen. Beginnende hardlopers lopen te hard en vooral te hard van stapel en voelen hun knieën. Mountainbikers hebben last van rugklachten omdat ze niet gewend zijn om in plaats van alleen op zondagochtend nu ook nog twee keer extra in de week op de fiets zitten

.

Advies sportfysiotherapie Drachten: doseer je inspanningen

Sportfysiotherapie Drachten adviseert het sporten te doseren. Beginners zijn beter af met een schema om stap voor stap de intensiteit en de kilometers op te voeren. Het lijf moet wennen aan de bewegingen, de spieren moeten op lengte komen en ga zo maar door. Bovendien is de afwisseling tussen inspanning en ontspanning enorm belangrijk. In rust kunnen spieren zich herstellen en groeien. Die rust is dus hard nodig. Ga niet direct alle dagen sporten, maar bouw dagen in dat je niet traint, minder fanatiek traint of een ander soort training toepast zoals core-stability training. Nog een voorbeeld: ga als hardloper eens een rustig rondje fietsen of als fietser een eind wandelen.

De behandelingen bij sportblessures bestaan uit de bekende fysiotherapie om pezen en spieren aan te pakken, maar ook uit manuele therapie voor de gewrichten. Met medical taping is het mogelijk om te blijven sporten met de steun van het sterke en flexibele tape rond gewrichten, aangebracht door de fysiotherapeut. Dry needling is een andere behandelmethode. Dry needling Franeker legt uit hoe dit in zijn werk gaat.

Dry needling Franeker: triggerpoints worden aangeprikt

Je kent het vast wel, je voelt een flinke knoop in een spier. Het gebied is hard en doet soms echt pijn. Sporten met zo’n spierverharding is nauwelijks te doen. Zo’n verharde plek wordt door de fysiotherapeut een triggerpoint genoemd. Je kunt zo’n plek behandelen door de spier op te zoeken en deze met de handen te masseren en los te maken, maar dry needling is een methode met naaldjes die goede resultaten geeft om op deze manier de spier weer ‘los’ te krijgen en goed te laten functioneren.

Met een naaldje wordt de verharde spier aangeprikt. Het is als een dunne acupunctuurnaald die de spier tot ontspanning brengt. Hiermee verdwijnen de pijnklachten. Dit wordt ingezet bij pijn in spieren en gewrichten, maar ook bij stijfheid of als bewegen lastig is. Als je een spier nauwelijks nog kunt aanspannen, kan dry needling ook soelaas bieden. Een spier kan zich tijdens de behandeling even kort aanspannen. Dat voelt als kramp of een stroomstootje. Daarna ontspant de spier zich.

Ook hoofpijnklachten verdwijnen met dry needling

Ook andere pijnklachten en tintelingen kunnen verdwijnen door middel van het aanprikken van het aangetaste gebied. Hoofpijn- en duizeligheidsklachten kunnen verholpen worden door bijvoorbeeld nekspieren met dry needling te behandelen. Ook sporters zijn bekend met nekklachten, maar ook met schouder- rug- en liesklachten. Denk ook aan hamstring- en kuitspierblessures. Dry needling kan hen hiervan af helpen. Er worden overigens ook goede resultaten bereikt bij mensen met migraine en pijn in de onderrug en schouders.