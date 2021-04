01-04-2021, Persbericht Ggd Groningen

Huisartsenpraktijk Warffum vaccineert 10 april a.s. op GGD-priklocatie

Warffum - GGD Groningen en huisartsen werken samen in de bestrijding van het coronavirus. GGD Groningen heeft voor het vaccineren tegen het coronavirus verspreid over de provincie meerdere vaccinatielocaties ingericht.

Deze locaties kunnen ook door huisartsen gebruikt worden. Op 10 april 2021 vaccineert huisartsenpraktijk Warffum in Evenementenhal Op Roakeldais de eigen doelgroep. GGD Groningen ondersteunt op deze dag en neemt zelf de locatie later deze maand in gebruik.

Voor wie

Deze 300 patiënten van huisartsenpraktijk Warffum krijgen een uitnodiging voor een vaccinatie met AstraZeneca: mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met het syndroom van Down en mensen met zwaar overgewicht (een BMI van meer dan 40).

Wanneer

De eerste vaccinatie wordt gezet op zaterdag 10 april a.s., vanaf 9.00 uur. De tweede vaccinatie volgt op zaterdag 26 juni a.s.

Waar

Evenementenhal Op Roakeldais aan de Oostervalge 52a in Warffum is de vaccinatielocatie waar de prikken gezet worden. Op 10 april wordt deze vaccinatielocatie voor de eerste keer gebruikt.

Samenwerking

Toen de huisartsenpraktijk deze week het bericht kreeg dat ze mochten gaan inenten was het contact met GGD Groningen snel gelegd. Omdat de locatie in Warffum al klaar staat voor gebruik kon alles op heel korte termijn geregeld worden. De huisartsen gaan zelf de vaccinaties zetten en GGD Groningen ondersteunt in de voorbereiding, het preparen van de spuiten en de ontvangst.

Meer plekken in de provincie

Op verschillende plaatsen vinden voorbereidingen plaats om locaties in te richten voor grootschalige inenting. Het volledige overzicht van de vaccinatielocaties in de provincie vind je hier