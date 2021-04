01-04-2021, Politie Midden Groningen Instagram

Pillen aangetroffen na instap in Midden Groningen

Hoogezand - Donderdagmorgen zijn er naar aanleiding van overlast meldingen vanuit de wijk instappen door de politie geweest in meerdere woningen in de gemeente Midden-Groningen. Meldt de politie op Instagram.