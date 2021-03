31-03-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Inzittende taxi raakt gewond bij kopstaart-botsing in Kolham

Kolham - Bij een verkeersongeval op de Rijksweg - N860 ter hoogte van Kolham is woensdagmiddag één persoon gewond geraakt.

Een pick-up kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een taxi. Het ging om een zogeheten 'kopstaart-botsing. De hulpdiensten werden omstreeks half zes gealarmeerd voor het ongeval.





De inzittende van de taxi, welke last had van vermoedelijk nekklachten, werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op haar verwondingen. Het slachtoffer is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.





De politie deed onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval. Beide voertuigen raakten fors beschadigd door het ongeval.