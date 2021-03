31-03-2021, Martin Nuver 112Groningen

Bermbrand N46 snel geblust

Groningen - Woensdagmiddag om 15:20 uur een berm-/bosschage brand op de N46 Li - Beneluxweg ter hoogte hectometerpaal 7,3. Rijkswaterstaat kwam ter beveiliging van de brandweer auto en als wegbeheerder.

Ter plaatse bleek er vijf vierkante meter berm in de brand te staan. Omstanders zagen rook en belden 112. Ook Krans was snel ter plaatse om de oprit af te zetten. Na 15 minuten was de brandweer klaar en keerden ze terug naar de kazerne.