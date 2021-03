Hierbij kwam een man op een racefiets in botsing met een kind. Beiden raakten bij dit ongeval gewond. De politie doet onderzoek.

De politie is op zoek naar getuigen. Het was gisteren rond het tijdstip van het ongeval erg druk in die omgeving. Heb jij gezien wat hier is gebeurd of heb je meer informatie wat ons kan helpen bij het onderzoek? Geef dit door aan de politie in Groningen via 0900-8844.