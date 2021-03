31-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Twee jaar cel voor Stadjer die ex-marinier neerstak in Peperstraat

Groningen - Een 37-jarige man uit Groningen is tot twee jaar celstraf veroordeeld wegens een poging tot doodslag. Dat gebeurde vlak voor een club in de Peperstraat in Stad. Meldt Rtvnoord.nl