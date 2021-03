31-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Zes verdachten in oude hennepzaak krijgen werkstraffen en boetes

Groningen - Zes inwoners van Uithuizen, Hoogezand, het Groningse Zuidwolde, de stad Groningen en Assen zijn in een vijf jaar oude hennepzaak veroordeeld tot taakstraffen van 30 tot 240 uur. Ook moeten ze boetes betalen. Zegt Rtvnoord.

De straffen zijn lager dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist, omdat de zaak al enkele jaren oud is.

Vrijspraak

Een zevende verdachte, een 39-jarige vrouw uit Groningen, kreeg om dezelfde reden geen straf opgelegd wegens bezit van een busje pepperspray. Zij werd daarnaast vrijgesproken van het vervalsen van een werkgeversverklaring.

Invallen

De politie koos destijds voor een zeer breed onderzoek. De tijd die dat kostte, leverde een omvangrijk maar onoverzichtelijk dossier op.

In mei 2016 viel een politiemacht van 175 agenten binnen op negentien adressen in Groningen en Drenthe. Doel: het oprollen van een netwerk van hennepteelt, -handel en -export. Bij de invallen in onder meer de stad Groningen, Hoogezand, Uithuizen, Appingedam en Eelde, werd meer dan honderdduizend euro cash aangetroffen. Daarnaast werd beslag gelegd op auto's, sieraden, vier woningen en bankrekeningen. Er werden ruim 2.300 planten en 25 kilo gedroogde hennep aangetroffen.

