31-03-2021, Rijksoverheid.nl

Eerste zelftesten beschikbaar bij apotheken

Groningen - De eerste corona-zelftesten zijn vanaf vandaag te koop bij de apotheken. Met deze sneltesten kunnen mensen bij zichzelf thuis een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus.

De uitslag volgt dan na een kwartier. Deze laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier van testen is bedoeld om preventief te testen. Bijvoorbeeld als mensen naar school of werk moeten of op bezoek gaan bij iemand met een risico om ernstig ziek te worden van het virus.

Vorige week heeft het ministerie de eerste twee ontheffingen verleend aan producenten van sneltesten om deze als zelftest op de markt te brengen. Fabrikanten en leveranciers kunnen met de ontheffing hun antigeensneltesten als zelftest gaan leveren. Binnenkort worden meer ontheffingen verwacht.

Vanaf vandaag verkrijgbaar

De zelftesten zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij enkele apotheken. De verwachting is dat op afzienbare termijn bij alle apotheken zelftesten te koop zijn, en daarnaast ook bijvoorbeeld bij drogisterijen en in supermarkten. Producenten moeten bij de zelftest een duidelijke bijsluiter leveren die te begrijpen is voor mensen zonder medische achtergrond. Daarbij moet het product goed door een leek te gebruiken en betrouwbaar zijn. Iedereen kan op een speciale pagina op Rijksoverheid.nl kijken of de aangeboden zelftest van een fabrikant of leverancier met een ontheffing komt en wat dit betekent.

Minister de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft vanochtend bij Apotheek Statenkwartier in Den Haag symbolisch de eerste zelftest aangeschaft.

“Door de test naar de mensen te brengen in plaats van de mensen naar de test kunnen we het virus nog sneller de pas afsnijden. Met zelftesten vergroten we de veiligheid in het contact tussen mensen. Mooi dat de eerste zelftesten nu beschikbaar zijn in de apotheken. We hopen dat nog meer producenten van sneltesten de weg naar de schappen weten te vinden.” aldus De Jonge.

Zelftesten vergroten de veiligheid

Naast dat zelftesten nu voor de consument te koop zijn heeft het ministerie van VWS ook zelftesten ingekocht voor toepassing in het onderwijs. Vanaf half april verwacht het ministerie de eerste leveringen te krijgen, zodat het onderwijs zo snel mogelijk met de zelftesten aan de slag kan. Door de inzet van preventief zelftesten kan het onderwijs veiliger plaatsvinden. Ook in werksituaties, waar het lastig is om de 1,5 meter afstand l te houden, kunnen zelftesten door frequente afname, veiliger werken mogelijk maken.

De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig dan wanneer een professional de test afneemt. Zelftesten kunnen daarom niet gebruikt worden als men:

-coronaklachten heeft;

-dicht bij iemand met corona was;

-terugkeert uit een hoog-risicogebied;

-behoort tot een risicogroep;

-werkt met of mantelzorger is van kwetsbare personen.

In dergelijke gevallen moeten mensen nog steeds een testafspraak bij de GGD maken. Bij de GGD worden zij door een professional getest en zijn gevoeligere testmethoden beschikbaar. De uitslag is dan betrouwbaarder.

Wanneer iemand een positieve uitslag heeft na een zelftest, moet deze persoon in isolatie en direct een afspraak maken voor een test bij de GGD. Deze extra test is bedoeld om de uitslag te bevestigen en een vals-positieve uitslag uit te sluiten. Ook kan zo het bron- en contactonderzoek opgestart worden door de GGD.