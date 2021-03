31-03-2021, AardbevingNL Twitter, Bron

Opnieuw een aardbeving: 1.0 bij Wirdum

Wirdum - Dinsdagnacht is er een aardbeving geweest bij Wirdum. De aardbeving vond plaats omstreeks 03.24 uur en had een kracht van 1.0 op de schaal van richter.

In de regio gebeuren vaker aardbevingen. De bevingen zijn het gevolg van de gaswinning. Het is niet bekend of de beving werd gevoeld door bewoners.