31-03-2021, Jordi Haverings Infoleek.nl/ 112Groningen

Leekster brandweerman Tjeerd Wagenaar stopt na 21,5 jaar bij brandweer Leek en blust zijn laatste brand

Leek - Brandweerman Tjeerd Wagenaar van de vrijwillige brandweer in Leek stopt na 21,5 jaar in dienst te zijn geweest.

Dinsdagavond werd Tjeerd thuis verrast toen er plots drie brandweerwagens met sirenes de straat in reden. Zijn collega's lieten weten dat Tjeerd elk moment opgeroepen kon worden voor een buitenbrand en moest hij zich dus snel in zijn pak hijsen.





Eenmaal aangekleed mocht Tjeerd samen met zijn vrouw en zoon in de brandweerwagen op pad naar de buitenbrand die woedde achter de brandweerkazerne. Hier werden ze opgewacht door vele andere collega's van het korps Leek. Tjeerd mocht hier zijn laatste brand blussen waarbij hij werd verrast door een verkoelende straal in zijn nek door een collega brandweerman.



Één grote familie

"In de afgelopen 21 jaar heb ik erg veel mensen mogen helpen tijdens de inzetten en vele indrukwekkende incidenten en branden meegemaakt. Maar ook vooral een goede band opgebouwd met alle brandweercollega's om mij heen, dat voelt gewoon als een deel van mijn familie. Wat mij nog het meest bij staat is de grote brand bij De Postwagen in Tolbert, hier ben ik zelfs nog binnen geweest maar dat was al snel geen houden meer aan.

Het besluit om te stoppen bij de brandweer komt voornamelijk doordat het steeds lastiger te combineren is met mijn fietsenzaak, ook speelt helaas de leeftijd hierbij ook een rol, vult Tjeerd aan. Het zal de komende tijd erg wennen zijn nu er geen pieper meer naast het bed ligt..."