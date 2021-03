Schop in de rug

Aan lot overgelaten





Vader filmde angstige momenten van kind Terwijl het kind spartelde en om hulp schreeuwde, filmde de verdachte met zijn mobiele telefoon de angstige momenten van het kind. Omstanders, die op het hulpgeroep afkwamen, hoorden de verdachte tegen het kind roepen: 'Je kunt toch zwemmen? Niet aanstellen!'

Ze trokken het kind uit het water, terwijl de stiefvader aan wal een sigaretje opstak. De omstanders ontfermden zich over het kind en belden de politie. De verdachte deed een poging om het kind mee te krijgen op de fiets. Maar het ventje was bang, had het tegen een getuige gezegd.







Lees het volledige artikel verder op: De verdachte fietste vervolgens boos weg en liet het kind in de armen van vreemden achter.Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord Daarna maakte de man ruim drie minuten lang geen aanstalten om het kind uit het water te halen, al schreeuwde het om hulp en klampte hij zich aan een steiger vast. 'Papa, papa, haal mij uit het water!', zou hij hebben geroepen. Op eigen kracht kon het ventje niet meer op de wal komen, omdat zijn kleding werd verzwaard door het water. Maar zijn stiefvader liet hem aan zijn lot over.

Op die dag kregen de man en zijn stiefzoontje tijdens het vissen woorden over het gebruik van een mobiele telefoon. Dat liep uit op een dwarse scheldpartij van de 8-jarige. Dat schoot de man in het verkeerde keelgat. Nadat de jongen met zijn hengel naar zijn stiefvader had gezwaaid, dreigde die hem in het water te gooien. Toen het kind opperde dat hij wel kon zwemmen, schopte de man het kind in de rug en kwam de jongen in het water terecht.