30-03-2021, Joey Lameris & Patrick Wind & Martin Nuver - 112Groningen.nl

Persoon valt van balkon aan Florakade in Groningen (2x Video)

Groningen - Dinsdagavond omstreeks half negen is aan de Florakade een persoon van een balkon gevallen.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse waaronder een traumahelikopter en een hoogwerker van de brandweer.



De persoon kwam terecht op het dak van een scooterwinkel. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Het slachtoffer is vervolgens met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



Het is niet bekend hoe het heeft kunnen gebeuren. De politie zal onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht.





Morgen in de middag volgt er meer informatie via de politiewoordvoerder.