30-03-2021, Joey Lameris 112Groningen & Martin Nuver & Jelte Haumersen

Spuitbus ontploft Slachthuisstraat Groningen

Groningen - Aan de Slachthuisstraat in Groningen is dinsdagmiddag brand ontstaan in een woning. Daarbij kwam flink wat rook vrij. Zegt Oogtv.