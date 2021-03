30-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

Afgelopen week bijna acht procent meer besmettingen in Groningen; ‘Alle wijzers in het rood’

Groningen - In de afgelopen week vond de GGD in Groningen bijna acht procent meer besmettingen dan in week ervoor. Zegt Oogtv.