30-03-2021, Gert Ensing & Niels Holterman & Redactie Martin Nuver

Uitslaande brand verwoest deel woning en schuur Zevenhuizen (Video)

Zevenhuizen - De brandweer is ter plaatse aan de Haspel in Zevenhuizen voor een uitslaande schuurbrand omdat de woning ook werd aangestraald is er gelijk opgeschaald naar middelbrand .

Update: Helaas is de brand toch overgeslagen naar de woning meldt de brandweer voorlichter. Er is veel rookontwikkeling, rook is altijd ongezond! Dus blijf uit de rook zegt de brandweer via twitter. Sluit ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Vermoedelijk kwam er wat asbest vrij. Meer info op http://blijfuitderook.nl