Rechtenstudent hangt twee jaar cel boven het hoofd na ontucht met nichtje

Groningen - Een 26-jarige rechtenstudent uit Groningen moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, twee jaar celstraf opgelegd krijgen wegens ontucht met zijn minderjarige nichtje.

Een half jaar daarvan moet voorwaardelijk aan de man worden opgelegd, aldus het OM. 'Gelet op de ernst vind ik enkel een celstraf passend', zei de officier van justitie.





Tijdelijk onderdak bij oom en tante

De ontucht begon in augustus 2019 en duurde twee maanden. Het slachtoffer was destijds 13 jaar. De verdachte is een neef van het slachtoffer. Hij had die zomer zonder succes naar een studentenkamer in Stad gezocht en kon tijdelijk bij zijn oom en tante terecht.





Het viel hun al snel op dat de student overmatig geïnteresseerd was in hun dochter. Zij hadden hem meer dan eens gewezen op zijn lustige blikken naar het meisje, en zijn hand telkens op haar knie.





Brief in de fietstas

Maar het bleef niet bij kijken alleen. De man, destijds 25 jaar, schreef zijn twaalf jaar jongere nichtje ook liefdesbrieven. Nadat de ouders op een dag een brief van hem uit de fietstas van het meisje visten, doorzochten ze ook haar telefoon op gesprekken tussen de twee.





Daaruit kwamen niets verhullende teksten van de verdachte naar voren. Na een gesprek tussen de ouders en het meisje bleek dat er veel meer was gebeurd. De ouders van het meisje deden daarop aangifte tegen de man. De officier acht alle feiten bewezen, mede vanwege de gedetailleerde verklaringen van het meisje. 'Daar heb ik absoluut geen twijfel over.'