30-03-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Man die verdacht wordt van brandstichting in shoarmazaak blijft vastzitten

Nieuw Buinen - Een 24-jarige man uit Stadskanaal die wordt verdacht van het stichten van brand in een shoarmazaak in Nieuw-Buinen door een molotovcocktail naar binnen te gooien, blijft in ieder geval tot eind mei vastzitten.