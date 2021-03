30-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

Grote stijging aantal uitgedeelde avondklokboetes in Groningen

De politie deelde vorige week 357 boetes uit voor overtreding van de avondklok in de provincie Groningen. Dat zijn er 111 meer dan een week eerder.

In de andere twee Noord-Nederlandse provincies was juist een daling te zien in het aantal boetes voor het overtreden van de avondklok. In Drenthe deelde de politie 90 keer een boete uit voor deze overtreding. In Friesland schreef de politie 155 boetes uit voor avondklok-overtredingen. Zegt Oogtv.nl.

In heel Nederland schreef de politie vorige week 6.423 avondklokboetes uit, 517 meer dan in de week ervoor. 140 mensen kregen een bon voor overtreding van het verbod op groepsvorming. Er werden 204 waarschuwingen uitgedeeld. Er werd een einde gemaakt aan 50 illegale feesten.