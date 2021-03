30-03-2021, Team verkeer Instagram

Vier keer proces verbaal voor diverse feiten

Groningen - Op de ring van Groningen werd maandagavond de snelheid gemeten van een bestuurder van een auto, 114 km/u.... na correctie 40 km/u te hard. Zegt teamverkeer op instagra.

Bij het stopteken werd vanuit de auto geschreeuwd dat hij niet van plan was te stoppen. Hij negeerde dit dus ook, want zo bleek later.. hij 'moest' naar huis voor de avondklok. Uiteindelijk, bij de staande houding liep dit al snel uit de hand en wilde de bestuurder niet mee werken en geen id bewijs tonen.

Sterker nog......na een scheldkanonnade richting de politie liep hij weg. Hierop werd hij meermalen gewaarschuwd. Maar dit hielp niet. Om de persoon aan te houden werd gedreigd met pepperspray. Maar tevergeefs. Na het inzetten van pepperspray werd de verdachte aangehouden.





Ook een inzittende werd aangehouden in verband met bedreiging en belediging. De inzittende is ingesloten voor verhoor. De bestuurder kreeg 4x proces-verbaal (snelheid, niet tonen id bewijs, verlopen rijbewijs en niet voldoen aan stopteken) en werd aangemeld voor een EMG cursus bij het CBR.