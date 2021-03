29-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Veiligheidsberaad wil over twee weken concreet plan voor heropening maatschappij

Groningen - Over twee weken moet er een concreet plan op tafel liggen voor de heropening van de maatschappij. Dat is waar het Veiligheidsberaad op rekent. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Maandagavond kwamen zij bijeen om te praten over de huidige coronasituatie. De burgemeesters willen dat er over veertien dagen een routekaart beschikbaar is met betrouwbare informatie over de versoepelingen van de coronamaatregelen. “We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden”, liet voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad weten. “Het moet nu helder zijn.”





Bruls kon niet aangeven wanneer de beperkingen losgelaten kunnen worden. Wel zijn de burgemeester optimistisch over de snelheid waarmee er gevaccineerd wordt. “Belangrijk is nu om het tempo er in te houden.” Begin deze maand werd er door het kabinet ook een routekaart gepresenteerd. Daar had het Veiligheidsberaad kritiek op.





De burgemeesters hebben de afgelopen weken nagedacht en zijn met veel aanpassingen gekomen waarbij er rekening is gehouden met de sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het alternatieve plan wordt de komende weken besproken met onder andere demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie.









Met dank aan OOGTV.nl