Vier jaar cel voor slaan met kapmes in Groningen

Groningen - Een 59-jarige man uit Groningen is voor het staan met een kapmes veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.