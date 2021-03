29-03-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Gaslekkage Oosterhamriklaan Groningen

Groningen - Bij de Oosterhamriklaan in Groningen is maandagmiddag om 15:13 uur vermoedelijk een gaslek ontstaan in een woning. De exacte oorzaak is niet bekend zegt de brandweer woordvoerder tege 112Groningen.

De brandweer deed diverse metingen bij- en in het pand. Enexis kwam ook ter plaatse om het onderzoek verder te doen en het euvel op te lossen voor de bewoners. Deze zetten de leiding onder druk en kijken dan waar het eventuel lekt. De brandweer keerde na ongeveer twintig minuten terug naar de kazerne.