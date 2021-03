29-03-2021, Ingezonden & Foto Thomas Windisch via Pexels

Deze factoren spelen een rol bij het pakken van een misdadiger

Groningen - We horen regelmatig dat de politie de hulp inroept van bedrijven om hun camerabeelden ter beschikking te stellen.

Wanneer men op zoek is naar een verdachte van een misdrijf, bestaat immers de kans dat deze verdachte door beveiligingscamera’s is vastgelegd. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar daar valt nog wel wat meer over te vertellen. Het is namelijk slechts bij uitzondering toegestaan om met een beveiligingscamera de openbare weg te filmen, aangezien hiermee de privacy van passanten geschonden wordt. Ook voor de verborgen camera’s, zoals die bij Sitcon verkrijgbaar zijn, geldt dat je ze niet in alle situaties mag plaatsen.



Nieuwe regelgeving



In principe is het bedrijven (en ook particulieren) toegestaan om een beveiligingscamera zichtbaar op te hangen, mits alleen de eigen bezittingen worden gefilmd. Concreet houdt dit in dat de camera dus niet gericht mag staan op de openbare weg. In sommige gevallen valt niet te voorkomen dat een stukje van de openbare weg zichtbaar is. In dat geval moet men er wel voor zorgen dat de privacy van eventuele passanten zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.



Personeel begluren is strafbaar



Voor ondernemers die te maken hebben met diefstal door medewerkers gelden ook diverse regels. Het is namelijk niet toegestaan om het personeel zonder gegronde reden te begluren. Zelfs wanneer een concrete verdenking bestaat, weegt de privacy van de medewerker nog altijd zwaarder dan die verdenking. Je mag in dat geval dus niet stiekem een klok met ingebouwde camera of iets dergelijks plaatsen vanuit de gedachte dat je de dief daarmee op heterdaad kunt betrappen.



Uitzonderingen



Toch zijn er wel uitzonderingen op deze regel. Je dient de medewerkers dan in elk geval bij voorbaat te waarschuwen voor deze optie. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een personeelsreglement opstellen waarin je nadrukkelijk aangeeft dat je in geval van geconstateerde diefstal of fraude over gaat tot het plaatsen van verborgen camera’s. Dit dient altijd tijdelijk te zijn en je moet kunnen aantonen dat je eerst andere mogelijkheden hebt aangewend om een einde aan de diefstal of fraude te maken. Bovenop dit alles geldt dat de aantasting van de privacy van werknemers tot een minimum beperkt moet blijven en dat je de betrokken medewerkers altijd achteraf moet informeren over de camera’s. Dit zijn slechts enkele zaken die een rol spelen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer altijd zorgvuldig de geldende regels bij dit soort zaken.