29-03-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron GGD Groningen

GGD Groningen prikt vanaf vandaag ook in Kardinge tegen corona

Groningen - De ijsbaan van Sportcentrum Kardinge in Groningen is per vandaag, maandag 29 maart 2021, ingericht als locatie voor corona-vaccinaties.