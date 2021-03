29-03-2021, Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Brommerrijder gewond na eenzijdig ongeval in Paterswolde

Paterswolde - Maandagochtend omstreeks kwart over vijf werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval aan de Burgemeester J.G. Legroweg.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het te gaan om een eenzijdig ongeval. Een brommerrijder was door nog onbekende oorzaak gevallen. Politieagenten ontfermden zich over de brommerrijder in afwachting van de ambulance.



Toen de ambulancemedewekers ter plaatse kwamen hebben ze de brommerrijder onderzocht en daarna met onbekend letsel meegenomen. Door het ongeval raakte de brommer beschadigd.