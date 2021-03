28-03-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Korpschef: ‘Politiek wees eenduidig in communicatie coronamaatregelen’

Groningen - Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie heeft in het televisieprogramma 'Buitenhof' politici opgeroepen om eenduidig te zijn in de communicatie over de coronamaatregelen.