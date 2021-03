27-03-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Verlichting een uur lang uit voor Earth Hour

Groningen - Inwoners en bedrijven in de gemeente Groningen worden opgeroepen om zaterdagavond tussen 20.30 en 21.30 uur een uur de verlichting uit te schakelen voor Earth Hour. De initiatiefnemer van de actie is het Wereld Natuurfonds, het WNF.

Het is onderdeel van een wereldwijde actie dat als doel heeft om stil te staan bij de toekomst van onze planeet. Het WNF wil tegelijkertijd een signaal afgegeven dat er meer actie nodig is voor natuur en klimaat. De gemeente Groningen laat weten dat het de verlichting van verschillende gebouwen heeft uitgeschakeld waaronder die van de Martinitoren. In plaats van een uur blijft deze verlichting de hele avond uit.





Earth Hour werd in 2007 voor het eerst gehouden in de Australië als kleinschalige actie voor klimaatverandering. Inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldwijde actie die jaarlijks gehouden wordt op de avond voor de zomertijd van kracht wordt. In de nacht van zaterdag op zondag gaat om 02.00 uur de klok een uur vooruit.