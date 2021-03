27-03-2021, Remco v/d Berg 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto ramt lantarenpaal Almastraat Bedum

Bedum - Zaterdag om 12:00 uur is in de Almastraat in Bedum een eenzijdig ongeval gebeurt. Het ging om een aanrijding waarbij een automobilist een lantarenpaal ramde alvorens deze eerst werd gelanceerd.